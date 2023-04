Gewerkschaft ruft zu Streik bei Deutscher Bahn am Freitag auf

FRANKFURT (Dow Jones)--Bei der Deutschen Bahn steht für diese Woche Freitag erneut ein Streik an. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) ruft angesichts der stockenden Tarifgespräche ihre Mitglieder in allen rund 50 Unternehmen zum Arbeitskampf auf. "Wir müssen den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, die glauben, die Forderungen ihrer Beschäftigten ignorieren zu können und stattdessen Tarifverhandlungen nach Gutsherrenart führen wollen. Das ist nicht akzeptabel", so die EVG-Tarifvorstände Cosima Ingenschay und Kristian Loroch laut Mitteilung. Die Arbeit soll in der Zeit von 3.00 bis 11.00 Uhr niedergelegt werden.

Die EVG befindet sich in Tarifverhandlungen mit der Bahn sowie rund 50 kleineren Bahn- und Verkehrsunternehmen. Sie fordert bei einer Laufzeit von einem Jahr Lohnerhöhungen von insgesamt 12 Prozent, mindestens aber 650 Euro als "soziale Komponente". Ende März hatte die Gewerkschaft bereits zusammen mit der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi bundesweit zu einem Großstreik aufgerufen, der neben Bus und Bahn auch Flughäfen und Häfen betraf.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/hab

(END) Dow Jones Newswires

April 19, 2023 02:43 ET (06:43 GMT)