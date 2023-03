Gewerkschaft Ufo fordert von Lufthansa Zahlung der Inflationsprämie

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (Ufo) hat von der Lufthansa die Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie in Höhe des steuerfreien Höchstbetrages von 3.000 Euro an die Beschäftigten in der Kabine gefordert. Der Airline-Konzern hatte am Freitag seine Geschäftszahlen vorgelegt und nach den massiven Verlusten in der Corona-Krise für 2022 wieder einen Gewinn ausgewiesen. Zudem können sich die Aktionäre Hoffnung auf die Wiederaufnahme der Dividendenzahlungen im kommenden Jahr machen.

"Vor dem Hintergrund der erst vor wenigen Tagen bekanntgewordenen Wachstums- und Gewinnerwartungen bei gleichzeitigen Reallohnverlusten durch die weiter steigende Inflation, kann es nur folgerichtig sein, die Mitarbeiter*innen mit der Inflationsprämie in voller Höhe an dem Erfolg der Lufthansa teilhaben zu lassen und ihnen finanziell unter die Arme zu greifen", sagte der Ufo-Vorsitzende Daniel Kassa Mbuambi laut der Mitteilung. "Der Zeitpunkt war nie besser: Die Krise scheint überstanden, die Lufthansa macht wieder Gewinne."

Daran hätten die Mitarbeiter einen entscheidenden Anteil und könnten nun erwarten, dass sich ihr Unternehmen dafür revanchiert.

Die Bundesregierung gestattet Arbeitgebern seit Oktober, ihren Mitarbeitern einen Betrag von bis zu 3.000 Euro steuer- und abgabenfrei als Inflationsausgleichsprämie auszuzahlen. Dies solle die Lufthansa Group ausschöpfen, sagte Harry Jaeger, Verhandlungsführer der Gewerkschaft bei Lufthansa. Die Inflation liege "unverändert weit oberhalb der Schmerzgrenze".

Bei der Lufthansa war kurzfristig niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.

