Gewerkschaft Verdi: Auch am Flughafen Düsseldorf Warnstreik

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Auch am Flughafen in Düsseldorf hat nach Angaben der Gewerkschaft Verdi am Montag ein Warnstreik begonnen. Das bestätigte ein Sprecher am frühen Morgen. "Der Streik läuft seit 3.00 Uhr früh, über den Tag verteilt werden circa 700 bis 800 Streikende erwartet", sagte er.

Ein Flughafen-Sprecher teilte mit, dass von den für Montag geplanten 330 An- und Abflügen 89 Flüge stattfinden sollen. 205 Flüge seien annulliert worden, die restlichen seien auf den Folgetag verschoben oder auf andere Flughäfen verlegt worden. Passagiere seien am Wochenende über die Airlines über geänderte Flüge informiert worden, dementsprechend seien nur wenige Gäste am Montagfrüh zum Flughafen gekommen.

Wenige Stunden zuvor hatte es nach Angaben der Gewerkschaft schon Arbeitsniederlegungen am Airport Köln/Bonn gegeben. An beiden Flughäfen sollen die Warnstreiks erst in der Nacht auf Dienstag enden.

Hintergrund der Streiks sind die Verhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen sowie die bundesweiten Verhandlungen für die Beschäftigten der Luftsicherheit. Für beide Beschäftigtengruppen werden zurzeit Tarifverhandlungen geführt./jeh/DP/stk