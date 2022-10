Gewerkschaften beschließen Tarif-Forderungen für Bund und Kommunen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund dbb beschließen an diesem Dienstag ihre Forderungen für die anstehende Tarifrunde für den öffentlichen Dienst. Am Nachmittag soll das Forderungspaket der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Anfang kommenden Jahres verhandeln die Gewerkschaften mit den Arbeitgebern von Bund und Kommunen über das Einkommen der Beschäftigten. Betroffen sind unter anderem Erzieherinnen und Erzieher von Kitas, Beschäftigte von Müllabfuhr und Nahverkehrsbetrieben, Bodenpersonal an Flughäfen und Angehörige vieler anderer Berufe. Die kommunalen Arbeitgeber hatten bereits zur Zurückhaltung angesichts der Inflation aufgerufen, die auch Städte und Gemeinden hart treffe./bw/DP/he