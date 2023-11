Gewerkschaften demonstrieren für Strompreis-Entlastungen

DUISBURG/BERLIN (dpa-AFX) - Die Gewerkschaften IG Metall und IG BCE demonstrieren am Freitag an mehreren Orten für höhere Strompreis-Entlastungen in der energieintensiven Industrie. Zu einer Kundgebung in Duisburg werden rund 10 000 Beschäftigte unter anderem aus der Stahl-, Metall- und Chemieindustrie erwartet. Auch vor dem Bundesfinanzministerium in Berlin ist eine Demonstration geplant. Der Aktionstag steht unter der Überschrift "Brückenstrompreis jetzt!".

Die Gewerkschaften fordern eine zeitlich befristete Entlastung der energieintensiven Industrien beim Strompreis. Das vor zwei Wochen vorgestellte Strompreispaket der Ampel-Koalition bewerten sie als unzureichend. Es sieht unter anderem eine deutliche Senkung der Stromsteuer für das produzierende Gewerbe vor sowie eine Ausweitung der bisherigen Strompreiskompensation für Konzerne, die besonders unter hohen Strompreisen leiden.

Bei der Kundgebung in Duisburg wollen unter anderem IG-BCE-Chef Michael Vassiliadis und IG-Metall-Chefin Christiane Benner zu den Beschäftigten sprechen. An einer Podiumsdiskussion will auch der Arbeitsdirektor des Stahlherstellers thyssenkrupp Steel teilnehmen.

Die Folgen des Haushaltsurteils des Bundesverfassungsgerichts für die energieintensive Industrie sollen ebenfalls zur Sprache kommen. Die Industrie befürchtet als Folge eine deutliche Verschlechterung der Förderbedingungen für ihren Umbau in Richtung Klimaneutralität./tob/DP/jha