Gewerkschaften erhöhen Druck im Postbank-Tarifkonflikt

Heute im Fokus

SAP will in Deutschland wohl 2.600 Stellen streichen. Musk kündigt Vorstellung von Tesla-Robotaxi an. Jefferies-Studie treibt Continental-Aktie an und belastet Michelin-Titel. Lufthansa: Erfolgreiche Schlichtung für Luftsicherheit. Aktivisten blockieren Mercedes-Werk bei Bremen. Bilfinger plant weitere Übernahmen. Wettkampf der Tech-Milliardäre: Zuckerberg jetzt reicher als Elon Musk.