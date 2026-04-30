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Gewerkschaften rufen zu Kundgebungen am 1. Mai auf

01.05.26 07:13 Uhr

DRESDEN (dpa-AFX) - Bei Kundgebungen der Gewerkschaften am 1. Mai werden in Sachsen Tausende Menschen erwartet. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) plant Demonstrationen, Kundgebungen und Aktionen in 18 Städten, darunter in Dresden, Leipzig, Chemnitz, Görlitz und Plauen.

Der DGB rief dazu auf, am Tag der Arbeit für sichere Jobs und gute Arbeitsbedingungen auf die Straße zu gehen. Im Vorjahr beteiligten sich den Angaben zufolge landesweit rund 23.000 Menschen. Eine Sprecherin rechnet für dieses Jahr angesichts der Debatten über den Sozialstaat mit mehr Zulauf.

Die Demonstrationen am 1. Mai stellt der DGB unter das Motto "Erst unsere Jobs, dann eure Profite". "Die Beschäftigten sind nicht verantwortlich für Krisen oder Fehlentscheidungen. Sie sind es, die täglich den Laden am Laufen halten", heißt es dazu im Demo-Aufruf. Deshalb fordere der DGB, dass Arbeitsplätze gesichert und Investitionen in die Zukunft getätigt werden müssten.

Auch die Parteien laden zu Veranstaltungen ein. In der Landeshauptstadt Dresden wird der AfD-Bundesvorsitzende Tino Chrupalla auf dem Neumarkt erwartet, wie der Landesverband mitteilte. SPD und Linke haben der Stadtverwaltung zufolge ebenfalls Veranstaltungen angemeldet./cht/DP/men