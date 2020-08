Gewerkschaftsbund fordert Stärkung der Ausbildung in Krise

Werbung

Heute im Fokus

DAX kaum verändert -- Asiens Börsen uneins -- Delivery Hero mit tiefroten Zahlen -- Instone kündigt Kapitalerhöhung an -- HAMBORNER REIT hält an Dividendenvorschlag fest

US-Börsenaufsicht macht Weg für Direktnotiz an NYSE frei. Siemens Gamesa will stärker wachsen als der Markt. Rolls-Royce will Geschäftsteile abstoßen. Bouygues mit starkem Umsatzrückgang. Philips baut Kapazitäten bei Gefäßerkrankungen mit Millionenübernahme aus. Wirtschaft steigert Umsatz den dritten Monat in Folge.