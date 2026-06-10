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Gewichtsreduktion

Novo Nordisk-Aktie: Britische Behörden genehmigen Wegovy-Tablette

11.06.26 18:04 Uhr
Novo Nordisk Aktie im Fokus: Großbritannien genehmigt Wegovy als Tablette | finanzen.net

Der Arzneimittelhersteller Novo Nordisk hat mitgeteilt, dass seine Wegovy-Tablette zur Gewichtsreduktion in Großbritannien zugelassen wurde, während das dänische Unternehmen versucht, seine Führungsposition auf dem Markt für Adipositas-Medikamente zurückzugewinnen.

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Die britische Arzneimittelbehörde habe die Wegovy-Tablette auf der Grundlage von Daten aus einer klinischen Phase-3-Studie zugelassen, teilte Novo Nordisk mit.

Die britische Behörde ist nach den Zulassungen in den USA und den Vereinigten Arabischen Emiraten die dritte Regulierungsbehörde, die das Medikament zugelassen hat, so das Unternehmen. Die Zulassung erfolgte, nachdem der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens erklärt hatte, das Produkt werde dazu beitragen, die Führungsposition auf dem Markt für Adipositas-Medikamente zurückzugewinnen.

"Dies ist eine wegweisende Zulassung, die das Vereinigte Königreich zum ersten Land in Europa macht, das die Wegovy-Tablette zugelassen hat", sagte Emil Kongshoj Larsen, Executive Vice President of International Operations bei Novo Nordisk.

Die Semaglutid-Tabletten werden als einmal täglich einzunehmende Behandlung erhältlich sein, als Alternative zu wöchentlichen Injektionen, hieß es. Novo Nordisk geht davon aus, dass die Tablette innerhalb weniger Wochen auf private Verschreibung erhältlich sein wird.

DJG/DJN/apo/cln

DOW JONES

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com, Novo Nordisk

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