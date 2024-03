Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX schließt in der Gewinnzone

MDAX-Papier Jungheinrich-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Jungheinrich-Investment von vor 5 Jahren verdient

MDAX-Papier Jungheinrich-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Jungheinrich-Investment von vor 10 Jahren verdient

MDAX-Wert Jungheinrich-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Jungheinrich von vor 3 Jahren bedeutet

MDAX aktuell: MDAX schlussendlich im Plus

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain

MDAX-Papier Jungheinrich-Aktie: So viel Verlust hätte ein Jungheinrich-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende stärker

MÄRKTE ASIEN/Börsen laufen in verschiedene Richtungen

Jungheinrich-Aktie dennoch in Rot: Jungheinrich verzeichnet besseren Auftragseingang und Umsatz - erhöht Dividende

MÄRKTE EUROPA/DAX behauptet - Allzeithoch in Reichweite

Heute im Fokus

Lufthansa-Aktie steigt nach Lösung im Tarifstreit mit Bodenpersonal. IMMOFINANZ will nach Verlusten keine Dividende für 2023 ausschütten. Jungheinrich verzeichnet besseren Auftragseingang und Umsatz. UBS passt Nettogewinn 2023 nachträglich an. Scout24 erhöht Dividende sichtlich. Kontron kürzt Dividende trotz Gewinnanstiegs deutlich. Entscheidung in Diesel-Musterklage gegen Mercedes erwartet.