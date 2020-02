Gewinn des Elektrokonzerns ABB bricht um ein Drittel ein

Zürich (Reuters) - ABB-Konzernchef Peter Voser verabschiedet sich mit einem verhaltenen Jahresabschluss von seinem Posten.

Die lahmende Konjunktur und der laufende Konzernumbau bremsten den Elektrotechnikkonzern im vergangenen Jahr. Der Gewinn des Schweizer Unternehmens sackte um 34 Prozent auf 1,44 Milliarden Dollar ab, wie ABB am Mittwoch mitteilte. Der Auftragseingang stieg um ein Prozent auf 28,59 Milliarden Dollar. Trotz Gegenwind in wichtigen Absatzmärkten wie der Automobilindustrie peile der Siemens-Konkurrent im laufenden Jahr einen Anstieg der operativen Marge an.

Nach Jahren der Stagnation soll der neue Konzernchef Björn Rosengren dem Konzern nun neuen Schwung geben. Der Schwede, der zuletzt Chef des Spezialmaschinenbauers Sandvik war, übernimmt das Steuer bei ABB Anfang März. Er löst Voser ab, der die Aufgabe zusätzlich zu seiner Funktion als Verwaltungsratspräsident im April vorübergehend übernommen hatte.

