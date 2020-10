Goldman Sachs-Aktie gibt Gewinne ab: Goldman Sachs übertrifft Erwartungen im dritten Quartal deutlich

Goldman Sachs profitierte von einem starken Geschäft mit Aktienemissionen sowie einem florierenden Anleihen- und Aktienhandel . Auch im Asset Management legten die Einnahmen deutlich zu.

Der Gewinn stieg im Dreimonatszeitraum um 93 Prozent auf 3,62 Milliarden US-Dollar. Das Ergebnis je Aktie belief sich auf 9,68 Dollar. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 5,54 Dollar gerechnet.

Die Einnahmen kletterten 30 Prozent auf 10,8 Milliarden Dollar. Im Investmentbanking stiegen sie um 7 Prozent, im Segment Global Markets, das den Anleihen- und Aktienhandel umfasst, legten die Einnahmen um fast 30 Prozent zu. Das Asset Management verbuchte einen Anstieg um gut 70 Prozent.

Die Berichtssaison der großen US-Banken ist in vollem Gange. Am Vortag hatten JP Morgan und Citigroup besser als erwartet ausgefallene Zahlen vorgelegt. Am Mittwoch folgte Bank of America, im Tagesverlauf wird der Bericht von Wells Fargo erwartet. Am Donnerstag wird Morgan Stanley den Reigen der Quartalsberichte der US-Geldhäuser beschließen. Hierzulande müssen sich die Anleger noch zwei Wochen gedulden, bis die Deutsche Bank ihre Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht.

Die Goldman Sachs-Aktie stieg an der NYSE zunächst um 1,13 Prozent auf 213,19 US-Dollar, kam zuletzt aber auf plus 0,13 Prozent bei 211,19 US-Dollar zurück.

