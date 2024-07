Gewinn gesteigert

Banco Santander hat das Umsatzziel für das Gesamtjahr angehoben, nachdem die Gewinne im zweiten Quartal gestiegen sind.

Die spanische Bank Banco Santander sieht nun das Umsatzplus 2024 in der Größenordnung hoher einstelliger Prozentsatz an anstatt mittlerer einstelligen Prozentsatz. Die Bank, die gemessen an der Marktkapitalisierung zu den größten in Europa gehört, meldete für das zweite Quartal einen Nettogewinn von 3,21 Milliarden Euro nach 2,67 Milliarden im Vorjahr. Die Erträge stiegen auf 15,67 Milliarden von 14,09 Milliarden.

Der Nettozinsertrag - die Differenz zwischen dem, was eine Bank an Krediten verdient, und dem, was sie ihren Kunden für Einlagen zahlt, und eine wichtige Einnahmequelle - belief sich im April-Juni-Quartal auf 11,47 Milliarden Euro, so die Bank. Die Ergebnisse liegen über den Erwartungen der Analysten, die laut Visible Alpha-Konsens mit einem Nettogewinn von 3,16 Milliarden Euro und Umsatz von 15,5 Milliarden Euro gerechnet hatten.

Die Kernkapitalquote (Core Equity Tier 1) der Bank - ein Maß für die Finanzkraft - lag zum Ende des Juniquartals bei 12,5 Prozent verglichen mit 12,3 Prozent Ende März.

BARCELONA (Dow Jones)-