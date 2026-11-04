Gewinn fast verdoppelt: Was hinter Blocks starkem Quartal steckt und warum die Aktie anspringt

Gewinn mit Sonderposten

04.11.26 08:28 Uhr

Das bereinigte Betriebsergebnis springt, doch Rechtsrückstellungen drücken den Gewinn nach US-Rechnungslegung: Wie belastbar ist der Zuwachs für Anleger?

• Die Prognose für 2026 und 2027 ist ambitioniert, doch die zukünftige Profitabilität hängt von der Entwicklung der Kreditverluste und der nachhaltigen Umsetzung der Wachstumsziele ab.

• Das Ergebnis wird durch Sonderposten, insbesondere Rückstellungen für Rechtsrisiken und die Neubewertung von Bitcoin, verzerrt, was den Nettogewinn beeinflusst.

Cash App treibt das Wachstum, Kostendisziplin stärkt die Marge

Sonderposten und Bitcoin-Bewertung verzerren den Blick auf den Gewinn

Offen bleibt, ob die Einigung im Rechtsstreit endgültig Bestand hat

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Die Block-Aktie reagierte auf die Zahlen zum dritten Quartal mit deutlichen Kursgewinnen. Im nachbörslichen Handel an der NYSE legte das Papier um 5,53 Prozent auf 80,20 US-Dollar zu. Auslöser waren die außerordentlich guten Quartalsergebnisse.

Cash App und Sparkurs treiben den Gewinn

Das bereinigte Betriebsergebnis stieg auf 923 Millionen US-Dollar, die Marge erreichte 29 Prozent. Dazu trugen vor allem zwei Faktoren bei: Der Bruttogewinn der Cash App wuchs um 27 Prozent auf 2,07 Milliarden US-Dollar. Treiber war insbesondere das Kreditgeschäft Borrow. Auch Square entwickelte sich positiv und legte um 14 Prozent zu.

Gleichzeitig hielt Block die Kosten unter Kontrolle. Die bereinigten Betriebskosten stiegen lediglich um rund 6 Prozent. Dazu trug auch der Personalabbau vom Februar 2026 bei, durch den die Kosten für die Produktentwicklung sanken. Da der Bruttogewinn deutlich stärker zulegte als die Ausgaben, blieb entsprechend mehr im Ergebnis hängen. Der Gewinnanstieg geht damit sowohl auf das Wachstum als auch auf die Kostendisziplin zurück. Wie nachhaltig diese Entwicklung ist, zeigt allerdings erst ein Blick auf die Bilanz nach US-Rechnungslegung.

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Rechtsrückstellungen drücken das Ergebnis nach US-Rechnungslegung

Nach US-Rechnungslegung fiel das Wachstum deutlich geringer aus: Das Betriebsergebnis erhöhte sich lediglich um 5 Prozent auf 428 Millionen US-Dollar. Belastend wirkten Sonderposten von rund 435 Millionen US-Dollar, nachdem sie im Vorjahresquartal noch bei 21 Millionen US-Dollar gelegen hatten. Dabei handelte es sich vor allem um Rückstellungen für Rechtsrisiken.

Dazu zählt auch das Verfahren mit dem US-Justizministerium. Wie aus dem Quartalsbericht hervorgeht, erzielte Block im Oktober 2026 eine Grundsatzeinigung über eine Aufschubvereinbarung zur Strafverfolgung. Damit wird die Verfolgung des Vorwurfs, das Geldwäsche-Programm sei unwirksam gewesen, für drei Jahre zurückgestellt. Für den Fall hat Block 764 Millionen US-Dollar zurückgestellt.

Auch beim Nettogewinn von 566 Millionen US-Dollar spielen Sondereffekte eine Rolle. So steuerte die Neubewertung der Bitcoin-Position einen Ertrag von 229,7 Millionen US-Dollar bei. Hinzu kam ein deutlich geringerer Steueraufwand, der von 139,9 auf 48,4 Millionen US-Dollar sank. Beide Effekte stärkten den Nettogewinn, ohne aus dem laufenden Geschäft zu stammen.

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Ein weiterer Punkt bleibt die Entwicklung der Kreditverluste. Diese stiegen um 65,6 Prozent auf 601,7 Millionen US-Dollar. Für das vierte Quartal rechnet Block allerdings mit einem nachlassenden Wachstum. Finanzchefin Amrita Ahuja verwies in einem Interview mit Reuters auf die hohen Ausgaben mit der Cash App Card und die hohen Rückzahlungsquoten bei Borrow. Beides wertete sie als Zeichen für eine gesunde Konsumentennachfrage. Das operative Geschäft zeigt damit durchaus Stärke. Der Nettogewinn fällt durch Bewertungs- und Steuereffekte jedoch höher aus, während die Entwicklung der Kreditqualität ein wichtiger Prüfstein bleibt.

Prognose hebt die Messlatte für Block

Auch der Ausblick fällt ambitioniert aus. Für 2026 rechnet Block inzwischen mit einem Bruttogewinn von 12,63 Milliarden US-Dollar. Damit liegt die Prognose über dem bisherigen Investor-Day-Ziel von 11,98 Milliarden US-Dollar. Für 2027 stellt das Unternehmen vorläufig ein Wachstum von mindestens 15 Prozent in Aussicht.

Gleichzeitig plant Block, im kommenden Jahr verstärkt in Neighborhoods und externe KI-Lösungen zu investieren. An der Prognose soll sich dadurch nach Unternehmensangaben nichts ändern. Damit steigen allerdings auch die Erwartungen an die kommenden Quartale: Block muss zeigen, dass das Wachstum nicht zulasten der Profitabilität geht.

Wie nachhaltig ist der Gewinnsprung – und was bedeutet das für Anleger?

Für Anleger wird entscheidend sein, ob Block die erreichte Profitabilität auch in den kommenden Quartalen halten kann. Das Management stellt für 2027 ein Wachstum des bereinigten Betriebsergebnisses um 30 Prozent in Aussicht. Um dieses Ziel zu erreichen, muss das Unternehmen die höheren Margen nicht nur durch Kostendisziplin sichern, sondern auch das operative Geschäft weiter profitabel ausbauen.

Ein Unsicherheitsfaktor bleibt die Entwicklung der Kreditverluste, die im dritten Quartal deutlich gestiegen sind. Sollten die Zahlungsausfälle stärker zunehmen als erwartet, könnte das die Profitabilität belasten. Der Gewinnsprung ist deshalb ein positives Signal, belegt für sich genommen aber noch keine dauerhaft höheren Erträge. Anleger sollten neben dem weiteren Wachstum insbesondere die Kreditqualität und die Entwicklung des bereinigten Ergebnisses im Blick behalten.

Claudia Stephan, Redaktion Finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.