AXA-Aktie: AXA erhöht Ausblick und kündigt Aktienrückkauf an

Das französische Unternehmen hat seine Prognose für das Gewinnwachstum erhöht. Zudem kündigte die AXA SA ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 1,1 Milliarden Euro bis Jahresende und eine Erhöhung der Dividende um 10 Prozent auf 1,70 Euro je Aktie an.

Der bereinigte Gewinn stieg im vergangenen Jahr auf 7,26 Milliarden Euro von 6,76 Milliarden Euro. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens mit 7,14 Milliarden Euro gerechnet. Der Nettogewinn sank um 8 Prozent auf 6,7 Milliarden Euro, was einem schwächeren Investmentergebnis und einer Abschreibung in Russland geschuldet war.

AXA rechnet nun mit einem Anstieg des bereinigten Gewinns je Aktie oberhalb der bisher kommunizierten Spanne von 3 bis 7 Prozent für die Jahre 2020 bis 2023.

Von Ed Frankl

PARIS (Dow Jones)

Ausgewählte Hebelprodukte auf AXA S.A. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AXA S.A. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AXA S.A.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com