NYSE-Titel Visa-Aktie legt vorbörslich zu: MasterCard-Rivale Visa steigert Umsatz und Gewinn

Im zweiten Geschäftsquartal (bis Ende März) stieg der Gewinn im Jahresvergleich um 17 Prozent auf 4,3 Milliarden Dollar (3,9 Mrd Euro), wie der MasterCard -Rivale am Dienstag nach US-Börsenschluss bekanntgab. Die Erlöse nahmen um elf Prozent auf 8,0 Milliarden Dollar zu.

Trotz hoher Inflation und anhaltenden Konjunkturrisiken wuchs Visas Zahlungsvolumen um zehn Prozent. Vor allem das internationale Geschäft legte überraschend stark zu - hier betrug das Plus 24 Prozent. Die Quartalszahlen fielen auch insgesamt deutlich besser aus als von Analysten erwartet. Das kommt an der Wall Street gut an: Visas Aktien steigen vorbörslich an der NYSE zeitweise um 1,08 Prozent auf 232,06 US-Dollar.

SAN FRANCISCO (dpa-AFX)

