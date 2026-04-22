Gewinn vervielfacht

Der südkoreanische Speicherchip-Hersteller SK hynix hat mit seinen Zahlen zum ersten Quartal 2026 ein Signal gesetzt, das weit über das eigene Unternehmen hinausreicht.

• SK hynix mit Rekord bei operativem Gewinn und operativer Marge

• Starke Nachfrage und höhere Preise lassen Umsätze ansteigen

• Investitionen in Fertigungskapazitäten



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SK hynix hat im ersten Jahresviertel 2026 nicht nur ein Rekordergebnis erzielt, sondern zugleich gezeigt, wie stark sich der globale Halbleitermarkt im Zuge der KI-Investitionswelle strukturell verändert hat. Während klassische DRAM-Zyklen bislang von Überangebot und Preisdruck geprägt waren, entwickelt sich der Markt für Hochleistungs-Speicher zunehmend zu einem Engpassfaktor der gesamten KI-Industrie.

Quartalsgewinn von SK hynix klettert um das Fünffache

Im ersten Quartal 2026 erzielte SK hynix nach eigenen Angaben einen Umsatz von rund 52,6 Billionen Won, einen Nettogewinn von rund 40,3 Billionen Won sowie einen operativen Gewinn von etwa 37,6 Billionen Won. Der operative Gewinn lag damit mehr als fünfmal so hoch wie im Vorjahreszeitraum - ein außergewöhnlicher Wert selbst für den notorisch zyklischen Speicherchip-Sektor. Die operative Marge lag im Berichtszeitraum laut Pressemitteilung bei 72 Prozent, was selbst im Vergleich zu führenden Logikchip-Herstellern ungewöhnlich hoch ist. Haupttreiber des starken Ergebnisses waren laut Unternehmensangaben die gestiegenen Umsätze mit hochwertigen Produkten - etwa HBM, Server-DRAM-Module und eSSDs - aufgrund starker KI-Nachfrage.

High-Bandwidth-Memory als strategischer Engpass der KI-Industrie

Der zentrale Wachstumstreiber ist dabei der Markt für High-Bandwidth-Memory (HBM). Dieser spezielle Speicher wird in KI-Beschleunigern eingesetzt, etwa in Hochleistungs-GPU-Systemen für Rechenzentren, wie sie unter anderem von NVIDIA entwickelt werden. HBM gilt inzwischen als kritische Schlüsselkomponente moderner KI-Infrastruktur.

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Nach Angaben von SK hynix übersteigt die Nachfrage nach HBM aktuell die verfügbaren Produktionskapazitäten für mehrere Jahre. Dies signalisiert, dass sich der aktuelle Boom nicht auf einen kurzfristigen Investitionszyklus der Hyperscaler stützt, sondern ein struktureller Nachfrageimpuls vorliegt. Daneben scheint der weltweite Ausbau der künstlichen Intelligenz trotz der Risiken durch den Nahost-Konflikt intakt zu bleiben. Gleichzeitig stiegen die Preise für bestimmte DRAM- und NAND-Produkte im Jahresvergleich massiv an. Der Speicherchip-Hersteller geht laut Mitteilung davon aus, dass diese für ihn günstigen Preisbedingungen für DRAM und NAND-Flash anhalten werden.

Laut SK hynix steige "mit der Weiterentwicklung von KI - vom Training großer Modelle hin zur agentenbasierten KI, die wiederholt Echtzeit-Inferenz in verschiedenen Serviceumgebungen durchführt - der Speicherbedarf sowohl für DRAM als auch für NAND-Flash". Damit verschiebt sich die Wertschöpfungsstruktur innerhalb der Halbleiterindustrie sichtbar: Während bislang vor allem GPU-Hersteller als Hauptprofiteure der KI-Investitionswelle galten, rücken nun Speicherlieferanten in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.

Massive Investitionen sichern technologische Führungsposition

Parallel zu den Rekordergebnissen kündigte SK hynix zusätzliche Investitionen in Fertigungskapazitäten an. Dazu gehört insbesondere der Ausbau moderner EUV-basierter Produktionslinien, für die Maschinen des niederländischen Lithografie-Spezialisten ASML benötigt werden. Ziel ist es, die steigende Nachfrage nach Hochleistungsspeicher mittelfristig bedienen zu können.

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Zugleich arbeitet SK hynix an der nächsten Generation des Standards. Erste Muster des künftigen HBM4-Speichers sollen noch in der zweiten Jahreshälfte 2026 verfügbar sein, während der Beginn der Massenproduktion für 2027 geplant ist. Damit positioniert sich das Unternehmen frühzeitig entlang der nächsten Innovationsstufe der KI-Hardware-Roadmaps.

Wettbewerb mit Samsung Electronics und Micron verschärft sich

Die starken Zahlen setzen auch die Wettbewerber unter Druck. Samsung Electronics und Micron investieren ebenfalls massiv in HBM-Kapazitäten, konnten bislang jedoch nicht in gleichem Maße von der aktuellen Nachfrage profitieren wie SK hynix. Marktbeobachter sehen darin ein Indiz für temporäre technologische Vorsprünge im Packaging-Bereich sowie bei der Integration in GPU-Plattformen.

Gleichzeitig bleibt der Wettbewerb intensiv. Sollte es Samsung oder Micron gelingen, ihre Produktionsausbeuten schneller zu steigern, könnte sich das Angebots-Nachfrage-Verhältnis mittelfristig wieder verschieben. Kurzfristig jedoch spricht vieles dafür, dass SK hynix seine starke Position im KI-Memory-Segment verteidigen kann.

An der Börse in Seoul wurden die starken Zahlen von den Anlegern honoriert: Die SK hynix-Aktie kletterte im frühen Donnerstagshandel auf ein neues Allzeithoch von 1.276.000 Won. Letztlich konnten sich die Papiere allerdings nicht ganz der pessimistischen Marktstimmung aufgrund erneut gestiegener Ölpreise und Aussagen von US-Präsident Trump zum Iran-Krieg nicht entziehen und mussten einen Teil ihrer Gewinne wieder abgeben. Sie schlossen um 0,16 Prozent höher bei 1.225.000 Won.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net