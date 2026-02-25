DAX25.176 +0,8%Est506.173 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5500 -2,1%Nas23.152 +1,3%Bitcoin57.900 +0,7%Euro1,1818 ±0,0%Öl71,00 ±0,0%Gold5.196 +0,6%
Gewinnanstieg

HENSOLDT-Aktie: Rüstungskonzern schwimmt dank Rüstungsboom in Aufträgen

26.02.26 07:22 Uhr
Rüstungsboom füllt die Kassen: HENSOLDT überrascht mit Rekordaufträgen - Aktie im Blick | finanzen.net

Der weltweite Rüstungsboom hat beim Radar-Spezialisten HENSOLDT im vergangenen Jahr für einen Auftragsrekord und einen deutlichen Gewinnanstieg im Tagesgeschäft gesorgt.

Insgesamt seien bis Jahresende Buchungen im Wert von gut 4,7 Milliarden Euro eingegangen, ein Plus von 62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert, teilte das MDAX-Unternehmen am Donnerstag in Taufkirchen mit.

Der Umsatz legte im Vergleich zum Vorjahr um knapp 10 Prozent auf 2,46 Milliarden Euro zu. Für 2026 konkretisierte der Vorstand seine Ziele und erwartet einen Erlösanstieg auf zirka 2,75 Milliarden Euro. Die operative Marge (bereinigte Ebitda-Marge) soll auf 18,5 bis 19,0 Prozent steigen. Analysten waren bisher beim Umsatz etwas optimistischer und lagen mit Blick auf die Marge im Schnitt zuletzt bereits am oberen Ende der prognostizierten Bandbreite.

Im vergangenen Jahr hatte HENSOLDT seine Profitabilität von zuvor 18,1 auf 18,4 Prozent gesteigert. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte um knapp 12 Prozent auf 452 Millionen Euro. Den Aktionären winkt nun eine Dividendenerhöhung um fünf Cent auf 55 Cent.

TAUFKIRCHEN (dpa-AFX)

Analysen zu HENSOLDT

DatumRatingAnalyst
16.02.2026HENSOLDT BuyWarburg Research
30.01.2026HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
29.01.2026HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
28.01.2026HENSOLDT Equal-weightMorgan Stanley
12.01.2026HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
16.02.2026HENSOLDT BuyWarburg Research
29.01.2026HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
12.11.2025HENSOLDT KaufenDZ BANK
12.11.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
11.11.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.01.2026HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
28.01.2026HENSOLDT Equal-weightMorgan Stanley
12.01.2026HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.12.2025HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.11.2025HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
31.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
10.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
08.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
23.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
09.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.

