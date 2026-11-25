Gewinnanstieg prognostiziert

Die Hannover Rück strebt für das kommende Jahr einen weiteren Gewinnanstieg an.

Wie der Rückversicherer anlässlich seines Kapitalmarkttages mitteilte, soll der Gewinn 2027 auf mindestens 2,9 Milliarden Euro zulegen. Für dieses Jahr werden weiterhin 2,7 Milliarden nach 2,64 Milliarden im Vorjahr angestrebt.

Werbung

Die Schaden-Kosten-Quote soll sich 2027 auf unter 85 Prozent verbessern. Für dieses Jahr wird sie bei 87 Prozent gesehen. Die Kapitalanlagerendite soll dieses Jahr rund 3,8 Prozent betragen. Der Umsatz in der Schaden-Rückversicherung soll währungsbereinigt im niedrigen einstelligen Prozentbereich zulegen.

Für den Strategiezyklus bis 2029 peilt die Hannover Rück einen kontinuierlichen Gewinnanstieg an. Das EBIT soll jedes Jahr im Schnitt um mindestens 5 Prozent wachsen. Wegen der Körperschaftsteuerreform dürfte der Nettogewinn ab 2028 stärker steigen als das EBIT. Zudem wird über den Strategiehorizont jährlich eine Eigenkapitalrendite von mindestens 18 Prozent angestrebt.

Die Dividendenpolitik bleibt unverändert. Der Konzern will weiterhin rund 55 Prozent des Nettogewinns ausschütten. Die Dividende soll jeweils mindestens auf dem Niveau des Vorjahres liegen.

DJG/mgo/cbr

DOW JONES