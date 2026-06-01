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Salzgitter-Aktie verdoppelt sich seit März - Morgan Stanley-Empfehlung treibt weiter an

02.06.26 11:31 Uhr
Kursrakete Salzgitter-Aktie: Nach Verdopplung seit März befeuert Morgan Stanley den nächsten Aufschwung | finanzen.net

Die Empfehlung von Morgan Stanley hat die Aktien von Salzgitter am Dienstagmorgen zunächst bis auf 67,30 Euro getrieben - das höchste Niveau seit dem Frühjahr 2010.

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Zuletzt ließ der Schwung jedoch nach und die Papiere des Stahlkonzerns kosteten via XETRA mit 64,15 Euro noch 4,22 Prozent mehr als am Vortag. Seit Mitte März hatten sie sich am Morgen noch verdoppelt.

Morgan Stanley-Experte Alain Gabriel sieht mit seinem Kursziel von 70,80 Euro jedoch noch etwas Luft nach oben. Im Optimalfall hält er nun sogar 210 Euro für erreichbar. Die Jahresziele des Konzerns blieben konservativ und die Gewinndynamik nehme mit Blick auf 2027 noch Fahrt auf, so Gabriel. Gleichzeitig sinke das Bilanzrisiko und mache Platz für eine Bewertungsdiskussion - selbst ohne Berücksichtigung des Aurubis-Anteils.

Die Aktien von Aurubis erreichten am Morgen ein neuerliches Rekordhoch. Salzgitter hält rund ein Viertel der Anteile.

/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

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