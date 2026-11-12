Gewinne in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag steigen

Kursentwicklung im Fokus

12.11.26 12:26 Uhr

Heute zeigen sich die Anleger in Europa optimistisch.

Am Donnerstag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 12:08 Uhr via STOXX 0,37 Prozent stärker bei 6.417,27 Punkten. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5,460 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,002 Prozent schwächer bei 6.393,27 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6.393,39 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 6.393,27 Punkte, das Tageshoch hingegen 6.430,62 Zähler.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 4,03 Prozent. Vor einem Monat, am 12.10.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6.201,21 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6.533,99 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 12.11.2025, den Wert von 5.787,31 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,69 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6.577,20 Punkten. 5.376,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens (+ 3,23 Prozent auf 285,95 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,97 Prozent auf 580,60 EUR), adidas (+ 1,50 Prozent auf 179,75 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,40 Prozent auf 60,76 EUR) und Allianz (+ 1,12 Prozent auf 468,80 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Infineon (-1,04 Prozent auf 51,58 EUR), Eni (-0,71 Prozent auf 25,02 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,29 Prozent auf 6,29 EUR), BMW (-0,24 Prozent auf 57,84 EUR) und SAP SE (-0,24 Prozent auf 210,45 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.778.265 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 524,554 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die TotalEnergies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,17 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net