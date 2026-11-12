DAX 26.865 +0,8%ESt50 6.412 +0,3%MSCI World 4.886 +1,0%Top 10 Crypto 9,61 -2,0%Nas 25.466 +1,6%Bitcoin 65.785 -1,3%Euro 1,1087 -0,0%Öl 92,2 -0,6%Gold 3.939 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Kursentwicklung im Fokus

Gewinne in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag steigen

Gewinne in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag steigen

Heute zeigen sich die Anleger in Europa optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
179.65 EUR 2.00 EUR 1.13 %
Charts | News | Analysen
Allianz
472.10 EUR 5.10 EUR 1.09 %
Charts | News | Analysen
ASML NV
1,371.20 EUR -17.80 EUR -1.28 %
Charts | News | Analysen
BMW AG
57.52 EUR -0.62 EUR -1.07 %
Charts | News | Analysen
DHL Group (ex Deutsche Post)
60.56 EUR 0.58 EUR 0.97 %
Charts | News | Analysen
Eni S.p.A.
25.02 EUR -0.18 EUR -0.71 %
Charts | News | Analysen
Infineon AG
51.54 EUR -0.71 EUR -1.36 %
Charts | News | Analysen
Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.29 EUR -0.02 EUR -0.30 %
Charts | News | Analysen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
41.10 EUR -0.30 EUR -0.72 %
Charts | News | Analysen
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
582.80 EUR 9.00 EUR 1.57 %
Charts | News | Analysen
Nordea Bank Abp Registered Shs
16.86 EUR -0.12 EUR -0.74 %
Charts | News | Analysen
SAP SE
210.65 EUR -0.15 EUR -0.07 %
Charts | News | Analysen
Siemens AG
283.00 EUR 6.00 EUR 2.17 %
Charts | News | Analysen
TotalEnergies
79.74 EUR 0.38 EUR 0.48 %
Charts | News | Analysen
Indizes
EURO STOXX 50
6,411.35 EUR 17.96 EUR 0.28 %
News | Analysen

Am Donnerstag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 12:08 Uhr via STOXX 0,37 Prozent stärker bei 6.417,27 Punkten. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5,460 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,002 Prozent schwächer bei 6.393,27 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6.393,39 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 6.393,27 Punkte, das Tageshoch hingegen 6.430,62 Zähler.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 4,03 Prozent. Vor einem Monat, am 12.10.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6.201,21 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6.533,99 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 12.11.2025, den Wert von 5.787,31 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,69 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6.577,20 Punkten. 5.376,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens (+ 3,23 Prozent auf 285,95 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,97 Prozent auf 580,60 EUR), adidas (+ 1,50 Prozent auf 179,75 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,40 Prozent auf 60,76 EUR) und Allianz (+ 1,12 Prozent auf 468,80 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Infineon (-1,04 Prozent auf 51,58 EUR), Eni (-0,71 Prozent auf 25,02 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,29 Prozent auf 6,29 EUR), BMW (-0,24 Prozent auf 57,84 EUR) und SAP SE (-0,24 Prozent auf 210,45 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.778.265 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 524,554 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die TotalEnergies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,17 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

Aktuelle Infineon Aktie News

Werbung

Infineon Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
10:36 Infineon Buy Deutsche Bank AG
11.11.26 Infineon Neutral UBS AG
11.11.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.26 Infineon Outperform Bernstein Research
11.11.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.