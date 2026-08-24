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STOXX-Handel im Blick

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich am Mittag im Plus

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich am Mittag im Plus

Der Euro STOXX 50 verzeichnet heute Kursgewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ahold Delhaize (Ahold)
31.31 EUR 0.28 EUR 0.90 %
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Airbus SE
205.80 EUR 2.85 EUR 1.40 %
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1,510.00 EUR 17.40 EUR 1.17 %
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52.00 EUR -0.26 EUR -0.50 %
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Deutsche Bank AG
33.28 EUR 0.34 EUR 1.02 %
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Eni S.p.A.
23.38 EUR -0.25 EUR -1.08 %
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Infineon AG
55.65 EUR 1.30 EUR 2.39 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.88 EUR 0.07 EUR 0.97 %
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SAP SE
186.56 EUR -0.70 EUR -0.37 %
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Siemens AG
285.85 EUR 5.45 EUR 1.94 %
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Siemens Energy AG
151.98 EUR 2.78 EUR 1.86 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
73.38 EUR -0.08 EUR -0.11 %
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Indizes
EURO STOXX 50
6,481.59 EUR 33.61 EUR 0.52 %
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Im Euro STOXX 50 geht es im STOXX-Handel um 12:08 Uhr um 0,55 Prozent aufwärts auf 6.483,44 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,513 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,304 Prozent höher bei 6.467,56 Punkten, nach 6.447,98 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Dienstag bei 6.489,57 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.455,80 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 6.280,94 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.05.2026, lag der Euro STOXX 50 noch bei 6.136,66 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5.443,96 Punkte taxiert.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 10,82 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6.577,20 Punkten. Bei 5.376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 2,95 Prozent auf 55,76 EUR), Siemens Energy (+ 2,76 Prozent auf 152,84 EUR), Siemens (+ 2,25 Prozent auf 286,90 EUR), Airbus SE (+ 1,53 Prozent auf 205,95 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 1,01 Prozent auf 6,88 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Eni (-1,08 Prozent auf 23,39 EUR), BASF (-0,86 Prozent auf 51,98 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,81 Prozent auf 73,22 EUR), SAP SE (-0,76 Prozent auf 185,78 EUR) und BMW (-0,72 Prozent auf 57,90 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1.280.839 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 580,439 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Im Euro STOXX 50 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,36 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
07.08.26 Infineon Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.08.26 Infineon Neutral UBS AG
06.08.26 Infineon Outperform Bernstein Research
06.08.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.

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