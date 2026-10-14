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Euro STOXX 50-Kursverlauf

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Handelsende im Plus

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Handelsende im Plus

So bewegte sich der Euro STOXX 50 schlussendlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
190.00 EUR 2.70 EUR 1.44 %
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ASML NV
1,534.00 EUR 9.20 EUR 0.60 %
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BASF
52.37 EUR 1.06 EUR 2.07 %
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Bayer
44.97 EUR 0.90 EUR 2.04 %
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Deutsche Bank AG
29.64 EUR -0.14 EUR -0.45 %
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Deutsche Börse AG
302.60 EUR 3.60 EUR 1.20 %
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Deutsche Telekom AG
25.24 EUR 0.05 EUR 0.20 %
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Infineon AG
55.26 EUR -1.05 EUR -1.86 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.15 EUR -0.02 EUR -0.39 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
39.45 EUR -0.40 EUR -1.00 %
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Nordea Bank Abp Registered Shs
16.96 EUR 0.00 EUR -0.03 %
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Rheinmetall AG
980.20 EUR 26.60 EUR 2.79 %
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Siemens Energy AG
135.94 EUR -8.30 EUR -5.75 %
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UniCredit S.p.A.
76.70 EUR -0.47 EUR -0.61 %
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Indizes
EURO STOXX 50
6,190.37 EUR 23.36 EUR 0.38 %
News | Analysen

Zum Handelsende tendierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,46 Prozent höher bei 6.195,22 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,324 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,145 Prozent auf 6.175,94 Punkte an der Kurstafel, nach 6.167,01 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6.215,81 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6.175,67 Einheiten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,305 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 14.09.2026, einen Stand von 6.260,38 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, bei 6.280,19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.552,05 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,89 Prozent aufwärts. Bei 6.577,20 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 5.376,81 Zählern.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 3,14 Prozent auf 983,30 EUR), Airbus SE (+ 2,09 Prozent auf 190,32 EUR), Bayer (+ 2,08) Prozent auf 45,07 EUR), BASF (+ 2,02 Prozent auf 52,46 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,57 Prozent auf 303,60 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-5,44 Prozent auf 135,28 EUR), Infineon (-1,16 Prozent auf 55,35 EUR), Deutsche Bank (-0,87 Prozent auf 29,58 EUR), UniCredit (-0,61 Prozent auf 76,70 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0,31 Prozent auf 6,16 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 7.614.651 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 607,342 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,74 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG

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