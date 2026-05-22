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Kursentwicklung

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 legt zu

29.05.26 12:25 Uhr
Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 legt zu | finanzen.net

Das macht das Börsenbarometer in Europa mittags.

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Indizes
EURO STOXX 50
6.090,4 PKT 35,3 PKT 0,58%
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Am Freitag verbucht der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX ein Plus in Höhe von 0,53 Prozent auf 6.087,48 Punkte. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,081 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,147 Prozent auf 6.064,01 Punkte an der Kurstafel, nach 6.055,11 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 6.064,01 Punkte, das Tageshoch hingegen 6.105,23 Zähler.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der Euro STOXX 50 bereits um 0,697 Prozent. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 29.04.2026, bei 5.816,48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, mit 6.138,41 Punkten bewertet. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 29.05.2025, den Wert von 5.371,10 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 4,05 Prozent aufwärts. 6.199,78 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 5.376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Airbus SE (+ 1,83 Prozent auf 181,02 EUR), adidas (+ 1,62 Prozent auf 169,85 EUR), Infineon (+ 1,40 Prozent auf 81,23 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,82 Prozent auf 5,80 EUR) und UniCredit (+ 0,81 Prozent auf 73,68 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Bayer (-3,96 Prozent auf 36,34 EUR), Deutsche Bank (-2,20 Prozent auf 27,78 EUR), Siemens Energy (-2,04 Prozent auf 163,36 EUR), Deutsche Börse (-0,73 Prozent auf 246,40 EUR) und Siemens (-0,48 Prozent auf 270,35 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1.378.299 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 530,489 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Mit 7,55 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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