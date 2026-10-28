Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Ende des Mittwochshandels zu

Index-Bewegung

28.10.26 17:57 Uhr

In Europa standen die Signale am Abend auf Stabilisierung.

Der Euro STOXX 50 schloss den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,06 Prozent) bei 6.168,36 Punkten ab. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5,280 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,205 Prozent auf 6.177,33 Punkte an der Kurstafel, nach 6.164,69 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6.140,57 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6.181,34 Einheiten.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,76 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 28.09.2026, den Stand von 6.301,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6.289,51 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5.704,35 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,44 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6.577,20 Punkten. Bei 5.376,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Bank (+ 3,97 Prozent auf 30,02 EUR), Siemens Energy (+ 3,64 Prozent auf 133,26 EUR), Eni (+ 1,63 Prozent auf 26,78 EUR), Infineon (+ 1,62 Prozent auf 53,44 EUR) und Siemens (+ 1,45 Prozent auf 270,05 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,39 Prozent auf 58,00 EUR), Rheinmetall (-1,29 Prozent auf 1.012,00 EUR), SAP SE (-0,91 Prozent auf 211,20 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,48 Prozent auf 5,99 EUR) und Airbus SE (-0,45 Prozent auf 192,00 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 7.429.784 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 566,564 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

In diesem Jahr hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,70 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net