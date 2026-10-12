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Euro STOXX 50 aktuell

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Handelsstart zu

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Handelsstart zu

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den Euro STOXX 50 auch am ersten Tag der Woche aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1,619.40 EUR 12.00 EUR 0.75 %
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BASF
51.20 EUR -0.36 EUR -0.70 %
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Bayer
43.65 EUR -0.19 EUR -0.43 %
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Deutsche Bank AG
30.25 EUR 0.22 EUR 0.72 %
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Deutsche Telekom AG
24.82 EUR 0.07 EUR 0.28 %
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Enel S.p.A.
8.95 EUR 0.06 EUR 0.66 %
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Eni S.p.A.
25.16 EUR -0.03 EUR -0.12 %
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Infineon AG
58.30 EUR -0.69 EUR -1.17 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.14 EUR 0.36 EUR 0.89 %
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Nordea Bank Abp Registered Shs
16.66 EUR -0.18 EUR -1.07 %
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SAP SE
193.14 EUR 1.80 EUR 0.94 %
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Siemens AG
274.90 EUR 2.25 EUR 0.83 %
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Siemens Energy AG
145.76 EUR 0.96 EUR 0.66 %
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TotalEnergies
77.60 EUR -0.84 EUR -1.07 %
Charts | News | Analysen
Indizes
EURO STOXX 50
6,221.20 EUR 47.83 EUR 0.77 %
News | Analysen

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:10 Uhr um 0,58 Prozent höher bei 6.209,23 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 5,299 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,049 Prozent höher bei 6.176,38 Punkten, nach 6.173,37 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 6.209,23 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6.176,38 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6.325,13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Stand von 6.269,97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5.531,32 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,13 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6.577,20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5.376,81 Zählern.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Bank (+ 1,45 Prozent auf 30,36 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,05 Prozent auf 40,01 EUR), Siemens (+ 0,99 Prozent auf 274,80 EUR), Enel (+ 0,89 Prozent auf 8,97 EUR) und Siemens Energy (+ 0,83 Prozent auf 146,56 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Infineon (-1,73 Prozent auf 57,84 EUR), Eni (-1,01 Prozent auf 24,94 EUR), BASF (-0,41 Prozent auf 51,47 EUR), SAP SE (-0,25 Prozent auf 190,98 EUR) und Bayer (-0,02 Prozent auf 43,76 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 575.420 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 617,285 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,22 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,70 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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07.10.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
06.10.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.10.26 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.26 Deutsche Telekom Market-Perform Bernstein Research

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