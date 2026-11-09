Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich mit Kursplus

Euro STOXX 50-Performance

09.11.26 17:57 Uhr

Der Euro STOXX 50 zeigte am Abend eine positive Tendenz.

Letztendlich stieg der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,94 Prozent auf 6.290,13 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,343 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,033 Prozent auf 6.168,43 Punkte an der Kurstafel, nach 6.170,49 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 6.159,17 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.296,39 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6.173,37 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 6.523,86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5.566,53 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 7,52 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6.577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 6,27 Prozent auf 48,63 EUR), UniCredit (+ 5,87 Prozent auf 81,52 EUR), Siemens Energy (+ 5,08 Prozent auf 124,10 EUR), Airbus SE (+ 4,96 Prozent auf 206,10 EUR) und Rheinmetall (+ 4,02 Prozent auf 845,40 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Deutsche Börse (-1,56 Prozent auf 315,00 EUR), BMW (-0,84 Prozent auf 58,86 EUR), Eni (-0,83 Prozent auf 24,95 EUR), BASF (-0,79 Prozent auf 53,85 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,56 Prozent auf 566,00 EUR) unter Druck.

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 6.884.881 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 494,723 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien

Im Euro STOXX 50 präsentiert die TotalEnergies-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,29 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion Finanzen.net