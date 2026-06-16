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Euro STOXX 50-Performance im Fokus

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 mittags im Aufwind

17.06.26 12:25 Uhr
Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 mittags im Aufwind | finanzen.net

Am dritten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Europa zuversichtlich.

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Indizes
EURO STOXX 50
6.290,1 PKT 32,7 PKT 0,52%
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Der Euro STOXX 50 gewinnt im STOXX-Handel um 12:09 Uhr 0,39 Prozent auf 6.281,73 Punkte. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5,388 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,009 Prozent fester bei 6.257,97 Punkten in den Handel, nach 6.257,42 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 6.253,93 Punkte, das Tageshoch hingegen 6.285,83 Zähler.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der Euro STOXX 50 bereits um 0,905 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5.827,76 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 17.03.2026, bei 5.769,25 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.06.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.288,68 Punkten auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,37 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.294,68 Punkten. Bei 5.376,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Bayer (+ 3,17 Prozent auf 37,15 EUR), Deutsche Bank (+ 1,72 Prozent auf 30,72 EUR), Rheinmetall (+ 1,33 Prozent auf 1.160,80 EUR), UniCredit (+ 1,07 Prozent auf 78,56 EUR) und Airbus SE (+ 1,00 Prozent auf 187,18 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil BMW (-7,07 Prozent auf 63,10 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,43 Prozent auf 47,21 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,32 Prozent auf 87,58 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,69 Prozent auf 460,90 EUR) und Deutsche Telekom (-1,56 Prozent auf 27,22 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die BMW-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2.256.334 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 625,225 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2026 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,24 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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