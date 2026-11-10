Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels fester
Der Euro STOXX 50 beendete den Dienstagshandel im Plus.
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Schlussendlich stieg der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,74 Prozent auf 6.336,79 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 5,343 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,467 Prozent höher bei 6.319,81 Punkten in den Handel, nach 6.290,45 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6.319,81 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6.373,88 Einheiten.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 6.173,37 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, bei 6.535,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.664,46 Punkten auf.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 8,31 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6.577,20 Punkten. Bei 5.376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell UniCredit (+ 2,62 Prozent auf 84,07 EUR), Deutsche Bank (+ 2,00 Prozent auf 33,12 EUR), Deutsche Börse (+ 1,84 Prozent auf 320,80 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,80 Prozent auf 576,20 EUR) und Allianz (+ 1,42 Prozent auf 463,50 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Siemens Energy (-3,43 Prozent auf 119,84 EUR), Eni (-1,38 Prozent auf 24,61 EUR), BMW (-1,26 Prozent auf 58,12 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,18 Prozent auf 41,37 EUR) und Deutsche Telekom (-0,92 Prozent auf 25,92 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf
Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 8.089.328 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 494,723 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien
In diesem Jahr weist die TotalEnergies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,18 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion Finanzen.net
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