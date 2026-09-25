Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 schließt im Plus

Index-Performance im Blick

25.09.26 17:57 Uhr

So bewegte sich der Euro STOXX 50 am fünften Tag der Woche zum Handelsschluss.

Zum Handelsende stieg der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,45 Prozent auf 6.300,95 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,400 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0,207 Prozent höher bei 6.285,51 Punkten, nach 6.272,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6.338,03 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.285,51 Zählern.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der Euro STOXX 50 bereits um 0,921 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 6.455,63 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6.267,53 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 25.09.2025, den Stand von 5.444,89 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,70 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6.577,20 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 5.376,81 Punkte.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell adidas (+ 2,99 Prozent auf 146,50 EUR), Deutsche Bank (+ 2,68 Prozent auf 31,76 EUR), UniCredit (+ 2,11 Prozent auf 84,06 EUR), Bayer (+ 1,30 Prozent auf 50,02 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,27 Prozent auf 57,20 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen BASF (-3,59 Prozent auf 50,42 EUR), BMW (-1,31 Prozent auf 55,72 EUR), Airbus SE (-0,95 Prozent auf 192,54 EUR), Rheinmetall (-0,77 Prozent auf 982,40 EUR) und Eni (-0,70 Prozent auf 24,06 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6.901.488 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 584,217 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet mit 7,65 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 7,69 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net