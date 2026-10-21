Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 stärker

Index-Performance im Fokus

21.10.26 15:57 Uhr

Der Euro STOXX 50 performt am Mittwoch positiv.

Am Mittwoch bewegt sich der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 1,30 Prozent stärker bei 6.201,36 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,295 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,283 Prozent fester bei 6.138,99 Punkten, nach 6.121,66 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6.210,52 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 6.125,45 Einheiten.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,185 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 21.09.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 6.318,20 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6.285,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5.686,83 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,00 Prozent zu. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6.577,20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5.376,81 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 3,08 Prozent auf 207,75 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2,98 Prozent auf 6,06 EUR), Infineon (+ 2,81 Prozent auf 53,50 EUR), Siemens (+ 2,69 Prozent auf 267,25 EUR) und adidas (+ 2,62 Prozent auf 162,25 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Deutsche Börse (-1,42 Prozent auf 304,50 EUR), Deutsche Telekom (-0,62 Prozent auf 25,56 EUR), Eni (-0,42 Prozent auf 26,27 EUR), BMW (-0,42 Prozent auf 57,40 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,28 Prozent auf 41,25 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 3.998.510 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 576,585 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Die TotalEnergies-Aktie präsentiert mit 7,22 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,43 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net