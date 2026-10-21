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Index-Bewegung

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart auf grünem Terrain

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart auf grünem Terrain

Anleger in Europa schicken den Euro STOXX 50 am Mittwochmorgen erneut ins Plus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1,470.40 EUR 9.80 EUR 0.67 %
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BMW AG
57.30 EUR -0.50 EUR -0.87 %
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Deutsche Börse AG
307.70 EUR -3.00 EUR -0.97 %
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Deutsche Telekom AG
25.59 EUR -0.14 EUR -0.54 %
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Enel S.p.A.
9.12 EUR -0.11 EUR -1.15 %
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Eni S.p.A.
26.10 EUR -0.28 EUR -1.04 %
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Infineon AG
52.82 EUR 0.43 EUR 0.82 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
5.99 EUR 0.11 EUR 1.89 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
41.18 EUR -0.20 EUR -0.47 %
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Nordea Bank Abp Registered Shs
15.48 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Rheinmetall AG
1,042.60 EUR -13.20 EUR -1.25 %
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Siemens AG
261.65 EUR 2.00 EUR 0.77 %
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Siemens Energy AG
130.46 EUR 0.40 EUR 0.31 %
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TotalEnergies
80.60 EUR 0.08 EUR 0.10 %
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Indizes
EURO STOXX 50
6,145.22 EUR 23.56 EUR 0.38 %
News | Analysen

Am Mittwoch tendiert der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,17 Prozent stärker bei 6.132,00 Punkten. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5,295 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,283 Prozent auf 6.138,99 Punkte an der Kurstafel, nach 6.121,66 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 6.140,63 Punkte, das Tagestief hingegen 6.125,45 Zähler.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 0,935 Prozent. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Monat, am 21.09.2026, bei 6.318,20 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 21.07.2026, den Stand von 6.285,63 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 21.10.2025, bei 5.686,83 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 4,81 Prozent. Bei 6.577,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Intesa Sanpaolo (+ 2,07 Prozent auf 6,00 EUR), Infineon (+ 1,98 Prozent auf 53,07 EUR), Siemens Energy (+ 0,80 Prozent auf 131,36 EUR), Siemens (+ 0,31 Prozent auf 261,05 EUR) und Enel (+ 0,01 Prozent auf 9,23 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil BMW (-1,56 Prozent auf 56,74 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,23 Prozent auf 40,85 EUR), Eni (-1,04 Prozent auf 26,11 EUR), Rheinmetall (-0,70 Prozent auf 1.046,60 EUR) und Deutsche Börse (-0,65 Prozent auf 306,90 EUR) unter Druck.

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 203.876 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 576,585 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,22 zu Buche schlagen. Mit 7,43 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
20.10.26 Rheinmetall Buy UBS AG
19.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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