Euro STOXX 50 im Blick

Der Euro STOXX 50 bleibt auch am Morgen im Aufwärtstrend.

Am Donnerstag geht es im Euro STOXX 50 um 09:10 Uhr via STOXX um 0,60 Prozent auf 6.191,29 Punkte aufwärts. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,351 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,490 Prozent fester bei 6.184,55 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6.154,39 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 6.205,22 Punkte, das Tagestief hingegen 6.184,55 Zähler.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der Euro STOXX 50 bereits um 3,10 Prozent. Vor einem Monat, am 19.10.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 6.144,81 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 19.08.2026, bei 6.444,46 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 19.11.2025, mit 5.542,05 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,83 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 3,24 Prozent auf 130,76 EUR), Infineon (+ 2,84 Prozent auf 50,60 EUR), UniCredit (+ 2,28 Prozent auf 81,78 EUR), Airbus SE (+ 1,56 Prozent auf 200,95 EUR) und Siemens (+ 1,43 Prozent auf 269,80 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Eni (-1,28 Prozent auf 24,75 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,86 Prozent auf 38,63 EUR), BMW (-0,65 Prozent auf 54,64 EUR), Enel (-0,47 Prozent auf 9,55 EUR) und SAP SE (-0,42 Prozent auf 193,10 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 341.181 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 476,685 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Im Euro STOXX 50 präsentiert die TotalEnergies-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,67 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net