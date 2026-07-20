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Euro STOXX 50-Kursverlauf

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels mit Gewinnen

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels mit Gewinnen

Anleger in Europa schicken den Euro STOXX 50 aktuell erneut ins Plus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
180.65 EUR 0.25 EUR 0.14 %
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ASML NV
1,558.40 EUR 25.20 EUR 1.64 %
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BMW AG
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Deutsche Börse AG
256.20 EUR 0.20 EUR 0.08 %
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DHL Group (ex Deutsche Post)
56.74 EUR 0.76 EUR 1.36 %
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Infineon AG
65.00 EUR 1.50 EUR 2.36 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.37 EUR 0.05 EUR 0.78 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
510.00 EUR -7.40 EUR -1.43 %
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Rheinmetall AG
1,006.40 EUR 17.90 EUR 1.81 %
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SAP SE
137.06 EUR -1.54 EUR -1.11 %
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Siemens Energy AG
154.22 EUR 3.04 EUR 2.01 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
72.20 EUR -0.44 EUR -0.61 %
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Indizes
EURO STOXX 50
6,248.34 EUR 20.94 EUR 0.34 %
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Um 09:10 Uhr klettert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,44 Prozent auf 6.254,64 Punkte. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 5,359 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,043 Prozent stärker bei 6.230,08 Punkten, nach 6.227,40 Punkten am Vortag.

Bei 6.230,08 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 6.264,06 Punkten den höchsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, einen Wert von 6.293,13 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 21.04.2026, wies der Euro STOXX 50 5.930,25 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 21.07.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.342,98 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,91 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 6.431,42 Punkte. Bei 5.376,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Infineon (+ 2,25 Prozent auf 65,44 EUR), Rheinmetall (+ 1,18 Prozent auf 1.002,00 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,00) Prozent auf 56,78 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,78 Prozent auf 6,37 EUR) und Siemens Energy (+ 0,77 Prozent auf 153,82 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,81 Prozent auf 512,40 EUR), Deutsche Börse (-0,78 Prozent auf 253,20 EUR), adidas (-0,74 Prozent auf 180,15 EUR), SAP SE (-0,74 Prozent auf 137,24 EUR) und BMW (-0,72 Prozent auf 57,92 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 360.474 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 592,387 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,86 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
10.07.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
08.07.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
08.07.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.07.26 Rheinmetall Buy UBS AG
03.07.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG