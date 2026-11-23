Euro STOXX 50-Entwicklung

Der Euro STOXX 50 zeigt am Mittag eine positive Tendenz.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,91 Prozent fester bei 5.995,78 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5,121 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der Euro STOXX 50 0,383 Prozent fester bei 5.964,68 Punkten, nach 5.941,95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6.012,85 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5.959,13 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 23.10.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6.068,22 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 6.462,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.515,09 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 2,49 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6.577,20 Punkten. Bei 5.376,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 3,98 Prozent auf 721,00 EUR), Infineon (+ 3,95 Prozent auf 47,24 EUR), Siemens Energy (+ 3,79 Prozent auf 122,80 EUR), Deutsche Bank (+ 2,35 Prozent auf 29,82 EUR) und Airbus SE (+ 1,91 Prozent auf 193,62 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Intesa Sanpaolo (-3,44 Prozent auf 5,72 EUR), UniCredit (-2,35 Prozent auf 76,34 EUR), Bayer (-2,14 Prozent auf 52,22 EUR), Deutsche Börse (-1,84 Prozent auf 309,30 EUR) und BMW (-0,94 Prozent auf 52,96 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.822.181 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 450,168 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,53 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,96 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net