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STOXX 50-Performance im Blick

Gewinne in Europa: So performt der STOXX 50 aktuell

Gewinne in Europa: So performt der STOXX 50 aktuell

Das macht der STOXX 50.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1,603.60 EUR -3.80 EUR -0.24 %
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Barclays plc
5.14 EUR 0.06 EUR 1.10 %
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BP plc (British Petrol)
6.93 EUR -0.01 EUR -0.19 %
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Deutsche Telekom AG
24.67 EUR -0.08 EUR -0.32 %
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HSBC Holdings plc
16.92 EUR 0.33 EUR 2.01 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.18 EUR 0.05 EUR 0.85 %
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London Stock Exchange (LSE)
105.00 EUR 2.60 EUR 2.54 %
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Nestlé SA (Nestle)
81.59 EUR -0.12 EUR -0.15 %
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Novartis AG
128.16 EUR -0.16 EUR -0.12 %
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Rheinmetall AG
953.40 EUR 17.10 EUR 1.83 %
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Richemont
183.35 EUR 0.90 EUR 0.49 %
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Rio Tinto plc
84.31 EUR 0.56 EUR 0.67 %
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Siemens Energy AG
148.00 EUR 3.20 EUR 2.21 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,335.10 EUR 29.89 EUR 0.56 %
News | Analysen

Am Montag notiert der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,46 Prozent stärker bei 5.329,85 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,143 Prozent fester bei 5.312,79 Punkten in den Handel, nach 5.305,21 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Montag bei 5.343,12 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5.312,79 Punkten erreichte.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5.332,59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 5.374,81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, notierte der STOXX 50 bei 4.701,04 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,52 Prozent nach oben. 5.572,96 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 4.674,85 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell HSBC (+ 1,91 Prozent auf 14,22 GBP), Siemens Energy (+ 1,71 Prozent auf 147,84 EUR), Rheinmetall (+ 1,30 Prozent auf 951,30 EUR), Barclays (+ 1,21 Prozent auf 4,35 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1,15 Prozent auf 87,94 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen BP (-0,39 Prozent auf 5,84 GBP), Richemont (-0,21 Prozent auf 169,95 CHF), Deutsche Telekom (-0,12 Prozent auf 24,67 EUR), Nestlé (-0,05 Prozent auf 76,00 CHF) und Rio Tinto (-0,04 Prozent auf 71,23 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Barclays-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 3.718.644 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 617,285 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf

Im STOXX 50 hat die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,22 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
07.10.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
06.10.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.10.26 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.26 Deutsche Telekom Market-Perform Bernstein Research

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