Gewinne in Europa: STOXX 50 am Mittag auf grünem Terrain

Index im Fokus

28.08.26 12:25 Uhr

So bewegt sich der STOXX 50 am Freitagmittag.

Am Freitag steigt der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0,56 Prozent auf 5.471,98 Punkte. In den Freitagshandel ging der STOXX 50 0,295 Prozent fester bei 5.457,66 Punkten, nach 5.441,59 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5.457,66 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.476,78 Zählern.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang einen Verlust von 0,191 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.07.2026, notierte der STOXX 50 bei 5.439,22 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5.186,20 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 28.08.2025, einen Wert von 4.581,75 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 10,39 Prozent zu Buche. Bei 5.572,96 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Richemont (+ 1,65 Prozent auf 194,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,54 Prozent auf 80,50 CHF), Enel (+ 1,47 Prozent auf 9,48 EUR), Siemens (+ 1,36 Prozent auf 290,85 EUR) und Allianz (+ 1,21 Prozent auf 450,60 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen RELX (-1,16 Prozent auf 26,37 GBP), SAP SE (-0,87 Prozent auf 188,22 EUR), BAT (-0,52 Prozent auf 41,31 GBP), Unilever (-0,43 Prozent auf 47,32 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-0,42 Prozent auf 89,42 GBP) unter Druck.

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 3.390.891 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 577,202 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick

Die BP-Aktie hat mit 6,88 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,60 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net