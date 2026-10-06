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STOXX 50-Performance

Gewinne in Europa: STOXX 50 beginnt Sitzung mit Gewinnen

Gewinne in Europa: STOXX 50 beginnt Sitzung mit Gewinnen

Machte sich der STOXX 50 bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch aktuell an seine positive Performance an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1,667.80 EUR 1.80 EUR 0.11 %
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AstraZeneca PLC
141.95 EUR 0.80 EUR 0.57 %
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Barclays plc
5.33 EUR 0.10 EUR 1.87 %
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BP plc (British Petrol)
6.58 EUR -0.06 EUR -0.95 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.51 EUR 0.06 EUR 0.98 %
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Novartis AG
126.42 EUR 1.82 EUR 1.46 %
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Rheinmetall AG
957.00 EUR -25.60 EUR -2.61 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
379.25 EUR 4.25 EUR 1.13 %
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SAP SE
189.60 EUR 4.48 EUR 2.42 %
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Shell (ex Royal Dutch Shell)
42.96 EUR -0.13 EUR -0.31 %
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Siemens Energy AG
146.52 EUR 1.32 EUR 0.91 %
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UniCredit S.p.A.
81.27 EUR 2.13 EUR 2.69 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,357.72 EUR 37.02 EUR 0.7 %
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Am Dienstag springt der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX um 0,62 Prozent auf 5.353,87 Punkte an. Zuvor ging der STOXX 50 0,132 Prozent höher bei 5.327,73 Punkten in den Handel, nach 5.320,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 5.327,73 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5.354,59 Punkten verzeichnete.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5.431,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5.457,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4.755,12 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 8,00 Prozent. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5.572,96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4.674,85 Zähler.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell AstraZeneca (+ 2,41 Prozent auf 120,48 GBP), Novartis (+ 1,58 Prozent auf 118,32 CHF), UniCredit (+ 1,50 Prozent auf 80,33 EUR), SAP SE (+ 1,47 Prozent auf 187,76 EUR) und Roche (+ 1,46 Prozent auf 354,00 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil BP (-0,83 Prozent auf 5,59 GBP), Rheinmetall (-0,82 Prozent auf 972,20 EUR), Siemens Energy (-0,11 Prozent auf 145,30 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,04 Prozent auf 36,33 GBP) und Intesa Sanpaolo (+ 0,05 Prozent auf 6,45 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Barclays-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 952.279 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 637,096 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder

In diesem Jahr hat die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 6,89 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
25.09.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.09.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
10.09.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
17.08.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.

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