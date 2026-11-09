Gewinne in Europa: STOXX 50 bewegt sich am Montagnachmittag im Plus

STOXX-Handel im Fokus

09.11.26 15:57 Uhr

Aktuell zeigen sich die Börsianer in Europa zuversichtlich.

Am Montag steht der STOXX 50 um 15:40 Uhr via STOXX 1,13 Prozent im Plus bei 5.431,19 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,005 Prozent stärker bei 5.370,72 Punkten in den Handel, nach 5.370,47 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Montag sein Tagestief bei 5.363,60 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5.438,93 Punkten lag.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Der STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 09.10.2026, bei 5.305,21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der STOXX 50 5.527,31 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 4.707,56 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 9,56 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5.572,96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4.674,85 Zählern.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell UniCredit (+ 5,25 Prozent auf 81,04 EUR), Airbus SE (+ 4,15 Prozent auf 204,50 EUR), Siemens Energy (+ 4,01 Prozent auf 122,84 EUR), Rolls-Royce (+ 3,65 Prozent auf 13,07 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,51 Prozent auf 68,66 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen BAT (-1,71 Prozent auf 44,89 GBP), BP (-1,70 Prozent auf 5,50 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,42 Prozent auf 36,70 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-1,33 Prozent auf 93,36 GBP) und RELX (-0,83 Prozent auf 29,91 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 11.902.632 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 494,723 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

Die BP-Aktie weist mit 5,34 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Mit 7,03 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net