DAX 26.234 +1,6%ESt50 6.285 +1,9%MSCI World 4.740 -0,4%Top 10 Crypto 9,83 -1,7%Nas 25.163 +2,4%Bitcoin 66.911 -0,3%Euro 1,1196 +0,5%Öl 94,3 -4,1%Gold 4.115 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
STOXX-Handel im Fokus

Gewinne in Europa: STOXX 50 bewegt sich am Montagnachmittag im Plus

Gewinne in Europa: STOXX 50 bewegt sich am Montagnachmittag im Plus

Aktuell zeigen sich die Börsianer in Europa zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
74.54 EUR 1.84 EUR 2.53 %
Charts | News | Analysen
Airbus SE
203.35 EUR 7.79 EUR 3.98 %
Charts | News | Analysen
ASML NV
1,346.40 EUR 62.80 EUR 4.89 %
Charts | News | Analysen
BAT PLC (British American Tobacco)
53.76 EUR -1.30 EUR -2.36 %
Charts | News | Analysen
BP plc (British Petrol)
6.60 EUR -0.08 EUR -1.15 %
Charts | News | Analysen
Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.31 EUR 0.12 EUR 1.94 %
Charts | News | Analysen
London Stock Exchange (LSE)
112.10 EUR -1.90 EUR -1.67 %
Charts | News | Analysen
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
36.30 EUR 0.46 EUR 1.28 %
Charts | News | Analysen
Rolls-Royce Plc
15.46 EUR 0.30 EUR 2.01 %
Charts | News | Analysen
Shell (ex Royal Dutch Shell)
44.28 EUR -0.30 EUR -0.68 %
Charts | News | Analysen
Siemens AG
270.05 EUR 7.90 EUR 3.01 %
Charts | News | Analysen
Siemens Energy AG
124.18 EUR 7.42 EUR 6.35 %
Charts | News | Analysen
UniCredit S.p.A.
81.66 EUR 4.66 EUR 6.05 %
Charts | News | Analysen
Indizes
Stoxx Europe 50
5,439.94 EUR 69.47 EUR 1.29 %
News | Analysen

Am Montag steht der STOXX 50 um 15:40 Uhr via STOXX 1,13 Prozent im Plus bei 5.431,19 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,005 Prozent stärker bei 5.370,72 Punkten in den Handel, nach 5.370,47 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Montag sein Tagestief bei 5.363,60 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5.438,93 Punkten lag.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Der STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 09.10.2026, bei 5.305,21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der STOXX 50 5.527,31 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 4.707,56 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 9,56 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5.572,96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4.674,85 Zählern.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell UniCredit (+ 5,25 Prozent auf 81,04 EUR), Airbus SE (+ 4,15 Prozent auf 204,50 EUR), Siemens Energy (+ 4,01 Prozent auf 122,84 EUR), Rolls-Royce (+ 3,65 Prozent auf 13,07 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,51 Prozent auf 68,66 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen BAT (-1,71 Prozent auf 44,89 GBP), BP (-1,70 Prozent auf 5,50 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,42 Prozent auf 36,70 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-1,33 Prozent auf 93,36 GBP) und RELX (-0,83 Prozent auf 29,91 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 11.902.632 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 494,723 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

Die BP-Aktie weist mit 5,34 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Mit 7,03 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

Aktuelle Siemens Energy Aktie News

Werbung

Siemens Energy Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
12:01 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08:26 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
06.11.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.11.26 Siemens Energy Buy UBS AG
19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.