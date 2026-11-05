Gewinne in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen zum Start zu

Kursentwicklung im Fokus

05.11.26 09:27 Uhr

Der STOXX 50 bleibt auch am vierten Tag der Woche auf Erholungskurs.

Um 09:10 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,30 Prozent stärker bei 5.471,39 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,224 Prozent stärker bei 5.467,43 Punkten in den Handel, nach 5.455,20 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5.472,70 Punkte, das Tagestief hingegen 5.463,80 Zähler.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der STOXX 50 bereits um 1,62 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5.320,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, lag der STOXX 50 noch bei 5.500,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4.771,97 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,37 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5.572,96 Punkte. Bei 4.674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Rio Tinto (+ 2,95 Prozent auf 63,84 GBP), Richemont (+ 2,64 Prozent auf 176,65 CHF), Barclays (+ 2,34 Prozent auf 4,45 GBP), Rolls-Royce (+ 2,15 Prozent auf 12,90 GBP) und Airbus SE (+ 1,47 Prozent auf 203,15 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Rheinmetall (-16,34 Prozent auf 839,40 EUR), BP (-1,92 Prozent auf 5,61 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,88 Prozent auf 37,24 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,73 Prozent auf 69,24 CHF) und Deutsche Telekom (-1,57 Prozent auf 26,34 EUR).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 2.308.824 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 533,804 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,92 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,89 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net