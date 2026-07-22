DAX 24.887 +0,5%ESt50 6.242 +0,5%MSCI World 4.783 -1,1%Top 10 Crypto 8,58 +0,7%Nas 25.138 -2,2%Bitcoin 57.415 +0,4%Euro 1,1393 +0,1%Öl 98,6 -2,1%Gold 4.049 -0,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
STOXX 50-Kursentwicklung

Gewinne in Europa: STOXX 50 klettert zum Start

Gewinne in Europa: STOXX 50 klettert zum Start

Beim STOXX 50 lassen sich aktuell erneut Gewinne beobachten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
8.45 EUR -0.15 EUR -1.74 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Um 09:11 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,19 Prozent höher bei 5.387,68 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,109 Prozent leichter bei 5.371,46 Punkten, nach 5.377,33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5.387,68 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.363,95 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0,128 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 24.06.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5.334,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.04.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5.056,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.07.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4.528,68 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,68 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 5.489,89 Punkten. Bei 4.674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 5,46 Prozent auf 135,32 EUR), RELX (+ 3,18 Prozent auf 25,29 GBP), Nestlé (+ 1,68 Prozent auf 80,62 CHF), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,38 Prozent auf 86,86 GBP) und Siemens Energy (+ 1,06 Prozent auf 152,06 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Rio Tinto (-1,11 Prozent auf 67,80 GBP), BP (-1,10 Prozent auf 5,50 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,08 Prozent auf 33,08 GBP), Deutsche Telekom (-0,92 Prozent auf 25,89 EUR) und UniCredit (-0,49 Prozent auf 79,25 EUR).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.112.299 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 612,660 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf

Die BP-Aktie hat mit 8,00 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,97 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

Aktuelle Reliance Industries Aktie News

Werbung

Volkswagen (VW) vz. Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
23.07.26 Tesla Kaufen DZ BANK
23.07.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.07.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
23.07.26 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
22.07.26 Tesla Halten DZ BANK