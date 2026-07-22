Gewinne in Europa: STOXX 50 klettert zum Start

STOXX 50-Kursentwicklung

24.07.26 09:27 Uhr

Beim STOXX 50 lassen sich aktuell erneut Gewinne beobachten.

Um 09:11 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,19 Prozent höher bei 5.387,68 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,109 Prozent leichter bei 5.371,46 Punkten, nach 5.377,33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5.387,68 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.363,95 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0,128 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 24.06.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5.334,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.04.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5.056,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.07.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4.528,68 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,68 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 5.489,89 Punkten. Bei 4.674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 5,46 Prozent auf 135,32 EUR), RELX (+ 3,18 Prozent auf 25,29 GBP), Nestlé (+ 1,68 Prozent auf 80,62 CHF), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,38 Prozent auf 86,86 GBP) und Siemens Energy (+ 1,06 Prozent auf 152,06 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Rio Tinto (-1,11 Prozent auf 67,80 GBP), BP (-1,10 Prozent auf 5,50 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,08 Prozent auf 33,08 GBP), Deutsche Telekom (-0,92 Prozent auf 25,89 EUR) und UniCredit (-0,49 Prozent auf 79,25 EUR).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.112.299 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 612,660 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf

Die BP-Aktie hat mit 8,00 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,97 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net