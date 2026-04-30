Gewinne in Europa: STOXX 50 legt schlussendlich zu

STOXX 50-Kursverlauf

Der STOXX 50 zeigte sich am fünften Tag der Woche wenig verändert.

Letztendlich ging der STOXX 50 nahezu unverändert (plus 0,01 Prozent) bei 5.073,06 Punkten aus dem Handel. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,005 Prozent auf 5.072,60 Punkte an der Kurstafel, nach 5.072,37 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5.074,27 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5.062,59 Punkten erreichte.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,377 Prozent. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 01.04.2026, bei 4.977,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.01.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5.084,12 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 01.05.2025, mit 4.397,53 Punkten bewertet.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,34 Prozent zu. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 5.315,22 Punkten. Bei 4.674,85 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Unilever (+ 2,56 Prozent auf 44,07 GBP), Novo Nordisk (+ 2,11 Prozent auf 278,00 DKK), Rolls-Royce (+ 1,46 Prozent auf 11,99 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 0,77 Prozent auf 96,24 GBP) und HSBC (+ 0,77 Prozent auf 13,59 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen AstraZeneca (-3,13 Prozent auf 135,12 GBP), BP (-2,04 Prozent auf 5,72 GBP), GSK (-1,43 Prozent auf 19,01 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,08 Prozent auf 32,90 GBP) und National Grid (-0,24 Prozent auf 13,09 GBP).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 17.599.983 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 459,649 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,58 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net