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STOXX 50-Performance im Blick

Gewinne in Europa: STOXX 50 legt schlussendlich zu

Gewinne in Europa: STOXX 50 legt schlussendlich zu

So performte der STOXX 50 am Montag schlussendlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
188.10 EUR 0.44 EUR 0.23 %
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ASML NV
1,585.60 EUR -21.80 EUR -1.36 %
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AstraZeneca PLC
141.35 EUR -3.20 EUR -2.21 %
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Barclays plc
5.15 EUR 0.06 EUR 1.24 %
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BAT PLC (British American Tobacco)
49.71 EUR 0.29 EUR 0.59 %
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BP plc (British Petrol)
6.98 EUR 0.04 EUR 0.50 %
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HSBC Holdings plc
16.98 EUR 0.40 EUR 2.39 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.17 EUR 0.04 EUR 0.70 %
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National Grid plc
13.60 EUR 0.04 EUR 0.33 %
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Novartis AG
128.24 EUR -0.08 EUR -0.06 %
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Rheinmetall AG
962.50 EUR 26.20 EUR 2.80 %
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Rio Tinto plc
84.53 EUR 0.78 EUR 0.93 %
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SAP SE
194.64 EUR 3.30 EUR 1.72 %
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UniCredit S.p.A.
76.57 EUR 0.19 EUR 0.25 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,340.04 EUR 34.83 EUR 0.66 %
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Der STOXX 50 notierte im STOXX-Handel zum Handelsende um 0,55 Prozent stärker bei 5.334,13 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,143 Prozent fester bei 5.312,79 Punkten in den Handel, nach 5.305,21 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Montag bei 5.348,44 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5.312,79 Punkten erreichte.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5.332,59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 5.374,81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, notierte der STOXX 50 bei 4.701,04 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,60 Prozent nach oben. 5.572,96 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 4.674,85 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 2,46 Prozent auf 962,20 EUR), HSBC (+ 2,34 Prozent auf 14,28 GBP), Barclays (+ 1,85 Prozent auf 4,38 GBP), SAP SE (+ 1,57 Prozent auf 194,46 EUR) und National Grid (+ 1,53 Prozent auf 11,65 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen BAT (+ 0,00 Prozent auf 41,94 GBP), AstraZeneca (+ 0,23 Prozent auf 120,26 GBP), Airbus SE (+ 0,25 Prozent auf 188,16 EUR), UniCredit (+ 0,25 Prozent auf 76,57 EUR) und Rio Tinto (+ 0,25 Prozent auf 71,44 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 22.934.267 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 617,285 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf

Im STOXX 50 hat die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,22 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG

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