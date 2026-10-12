Gewinne in Europa: STOXX 50 legt schlussendlich zu
So performte der STOXX 50 am Montag schlussendlich.
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Der STOXX 50 notierte im STOXX-Handel zum Handelsende um 0,55 Prozent stärker bei 5.334,13 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,143 Prozent fester bei 5.312,79 Punkten in den Handel, nach 5.305,21 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des STOXX 50 lag am Montag bei 5.348,44 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5.312,79 Punkten erreichte.
STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5.332,59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 5.374,81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, notierte der STOXX 50 bei 4.701,04 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,60 Prozent nach oben. 5.572,96 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 4.674,85 Zähler.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 2,46 Prozent auf 962,20 EUR), HSBC (+ 2,34 Prozent auf 14,28 GBP), Barclays (+ 1,85 Prozent auf 4,38 GBP), SAP SE (+ 1,57 Prozent auf 194,46 EUR) und National Grid (+ 1,53 Prozent auf 11,65 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen BAT (+ 0,00 Prozent auf 41,94 GBP), AstraZeneca (+ 0,23 Prozent auf 120,26 GBP), Airbus SE (+ 0,25 Prozent auf 188,16 EUR), UniCredit (+ 0,25 Prozent auf 76,57 EUR) und Rio Tinto (+ 0,25 Prozent auf 71,44 GBP).
Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 22.934.267 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 617,285 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf
Im STOXX 50 hat die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,22 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.net
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