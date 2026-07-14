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STOXX 50-Entwicklung

Gewinne in Europa: STOXX 50 liegt schlussendlich im Plus

Gewinne in Europa: STOXX 50 liegt schlussendlich im Plus

Kaum bewegt zeigte sich der STOXX 50 zum Handelsende.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
92.96 EUR 4.70 EUR 5.33 %
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ASML NV
1,534.40 EUR -22.60 EUR -1.45 %
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AstraZeneca PLC
147.75 EUR 2.75 EUR 1.90 %
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BP plc (British Petrol)
6.04 EUR 0.01 EUR 0.10 %
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Enel S.p.A.
10.17 EUR -0.12 EUR -1.13 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.34 EUR 0.01 EUR 0.09 %
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London Stock Exchange (LSE)
107.50 EUR 3.85 EUR 3.71 %
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Novo Nordisk
43.88 EUR 0.98 EUR 2.30 %
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Prosus N.V.
41.36 EUR 2.65 EUR 6.85 %
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RELX PLC (ex Reed Elsevier)
29.58 EUR 0.56 EUR 1.93 %
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Richemont
207.70 EUR 9.90 EUR 5.01 %
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Rio Tinto plc
80.90 EUR 0.36 EUR 0.45 %
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Siemens Energy AG
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TotalEnergies
70.30 EUR -0.80 EUR -1.13 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,385.69 EUR 8.04 EUR 0.15 %
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Am Mittwoch ging der STOXX 50 nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 5.385,26 Punkten aus dem Handel. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,136 Prozent auf 5.370,33 Punkte an der Kurstafel, nach 5.377,65 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5.397,78 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5.358,53 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 0,608 Prozent. Vor einem Monat, am 15.06.2026, lag der STOXX 50 noch bei 5.295,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.04.2026, notierte der STOXX 50 bei 5.101,84 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.07.2025, lag der STOXX 50 noch bei 4.503,03 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,64 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5.489,89 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Richemont (+ 6,68 Prozent auf 195,60 CHF), Novo Nordisk (+ 3,39 Prozent auf 330,55 DKK), RELX (+ 2,33 Prozent auf 25,01 GBP), AstraZeneca (+ 1,63 Prozent auf 125,66 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1,14 Prozent auf 90,76 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-2,69 Prozent auf 83,18 CHF), BP (-1,70 Prozent auf 5,08 GBP), Enel (-1,38 Prozent auf 10,14 EUR), Rio Tinto (-1,27 Prozent auf 68,67 GBP) und Siemens Energy (-1,26 Prozent auf 152,18 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 20.693.229 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 593,852 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien

Im STOXX 50 weist die TotalEnergies-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,85 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
11:36 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
14.07.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.07.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
09.07.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.