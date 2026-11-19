Index im Fokus

Der STOXX 50 bleibt auch am Donnerstagmorgen im Aufwärtstrend.

Am Donnerstag legt der STOXX 50 um 09:10 Uhr via STOXX um 0,30 Prozent auf 5.357,53 Punkte zu. Zuvor ging der STOXX 50 0,275 Prozent stärker bei 5.356,31 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5.341,63 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 5.365,97 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5.355,54 Punkten.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 3,05 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, notierte der STOXX 50 bei 5.360,74 Punkten. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 19.08.2026, einen Stand von 5.466,67 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4.710,45 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 8,08 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 3,24 Prozent auf 130,76 EUR), UniCredit (+ 2,28 Prozent auf 81,78 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,00 Prozent auf 69,34 CHF), Rolls-Royce (+ 1,76 Prozent auf 13,54 GBP) und Richemont (+ 1,74 Prozent auf 178,50 CHF). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil National Grid (-2,17 Prozent auf 12,19 GBP), Novartis (-1,93 Prozent auf 128,94 CHF), BAT (-1,03 Prozent auf 44,09 GBP), Unilever (-1,02 Prozent auf 48,43 GBP) und Nestlé (-0,91 Prozent auf 85,25 CHF) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Aktuell weist die HSBC-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 711.722 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 476,685 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,04 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,16 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net