Gewinne in Europa: STOXX 50 notiert zum Start des Freitagshandels im Plus

Index-Bewegung

16.10.26 09:27 Uhr

Der STOXX 50 knüpft am Morgen an seine Vortagesgewinne an.

Am Freitag notiert der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,17 Prozent fester bei 5.383,73 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,059 Prozent auf 5.377,53 Punkte an der Kurstafel, nach 5.374,34 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5.377,42 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.388,04 Zählern.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 1,34 Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5.313,42 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5.408,04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4.777,63 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 8,60 Prozent aufwärts. Bei 5.572,96 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 2,42 Prozent auf 1.050,80 EUR), Siemens Energy (+ 1,87 Prozent auf 134,84 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,23 Prozent auf 77,14 CHF), Deutsche Telekom (+ 1,09 Prozent auf 25,87 EUR) und UniCredit (+ 0,87 Prozent auf 75,60 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil AstraZeneca (-1,21 Prozent auf 125,44 GBP), GSK (-1,18 Prozent auf 18,47 GBP), Novartis (-1,16 Prozent auf 124,44 CHF), Unilever (-1,00 Prozent auf 48,67 GBP) und Roche (-0,97 Prozent auf 376,00 CHF).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Die Barclays-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1.084.541 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 588,996 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,28 zu Buche schlagen. Mit 7,22 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net