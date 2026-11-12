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STOXX 50-Performance im Blick

Gewinne in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Gewinne in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Der STOXX 50 zeigte am Abend eine positive Tendenz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
207.00 EUR -4.15 EUR -1.97 %
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Allianz
470.30 EUR 3.30 EUR 0.71 %
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ASML NV
1,375.00 EUR -14.00 EUR -1.01 %
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Barclays plc
5.18 EUR 0.02 EUR 0.43 %
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BP plc (British Petrol)
6.80 EUR -0.01 EUR -0.18 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.27 EUR -0.04 EUR -0.70 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
585.20 EUR 11.40 EUR 1.99 %
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Rheinmetall AG
771.00 EUR -32.50 EUR -4.04 %
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Rio Tinto plc
75.99 EUR -0.80 EUR -1.04 %
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Rolls-Royce Plc
16.66 EUR 0.55 EUR 3.43 %
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Siemens AG
281.75 EUR 4.75 EUR 1.71 %
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UBS
44.32 EUR 0.44 EUR 1.00 %
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UniCredit S.p.A.
83.87 EUR -0.74 EUR -0.87 %
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Zurich Insurance AG (Zürich)
699.80 EUR 13.60 EUR 1.98 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,522.26 EUR 14.27 EUR 0.26 %
News | Analysen

Am Donnerstag ging es im STOXX 50 via STOXX schlussendlich um 0,37 Prozent auf 5.528,52 Punkte nach oben. Zuvor ging der STOXX 50 0,194 Prozent fester bei 5.518,66 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5.507,99 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5.541,13 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 5.502,19 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 2,94 Prozent nach oben. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 12.10.2026, bei 5.340,04 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 12.08.2026, den Stand von 5.527,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, wurde der STOXX 50 mit 4.881,94 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 11,53 Prozent aufwärts. 5.572,96 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 4.674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,88 Prozent auf 585,80 EUR), Zurich Insurance (+ 2,10 Prozent auf 650,80 CHF), Rolls-Royce (+ 2,01 Prozent auf 13,70 GBP), Allianz (+ 1,90 Prozent auf 472,40 EUR) und Siemens (+ 1,70 Prozent auf 281,70 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Rheinmetall (-2,71 Prozent auf 772,60 EUR), UBS (-1,14 Prozent auf 40,73 CHF), Airbus SE (-1,09 Prozent auf 208,30 EUR), Rio Tinto (-0,94 Prozent auf 63,25 GBP) und UniCredit (-0,87 Prozent auf 83,87 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Barclays-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 26.995.015 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 524,554 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

STOXX 50-Fundamentaldaten

2026 verzeichnet die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,92 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
10.11.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
10.11.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.11.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Rheinmetall Buy UBS AG
06.11.26 Rheinmetall Kaufen DZ BANK

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