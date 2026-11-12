Gewinne in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit grünen Vorzeichen

STOXX 50-Performance im Blick

12.11.26 17:57 Uhr

Der STOXX 50 zeigte am Abend eine positive Tendenz.

Am Donnerstag ging es im STOXX 50 via STOXX schlussendlich um 0,37 Prozent auf 5.528,52 Punkte nach oben. Zuvor ging der STOXX 50 0,194 Prozent fester bei 5.518,66 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5.507,99 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5.541,13 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 5.502,19 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 2,94 Prozent nach oben. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 12.10.2026, bei 5.340,04 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 12.08.2026, den Stand von 5.527,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, wurde der STOXX 50 mit 4.881,94 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 11,53 Prozent aufwärts. 5.572,96 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 4.674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,88 Prozent auf 585,80 EUR), Zurich Insurance (+ 2,10 Prozent auf 650,80 CHF), Rolls-Royce (+ 2,01 Prozent auf 13,70 GBP), Allianz (+ 1,90 Prozent auf 472,40 EUR) und Siemens (+ 1,70 Prozent auf 281,70 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Rheinmetall (-2,71 Prozent auf 772,60 EUR), UBS (-1,14 Prozent auf 40,73 CHF), Airbus SE (-1,09 Prozent auf 208,30 EUR), Rio Tinto (-0,94 Prozent auf 63,25 GBP) und UniCredit (-0,87 Prozent auf 83,87 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Barclays-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 26.995.015 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 524,554 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

STOXX 50-Fundamentaldaten

2026 verzeichnet die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,92 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net