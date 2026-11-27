Marktbericht

Das macht der STOXX 50 am Freitagnachmittag.

Um 15:41 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,71 Prozent fester bei 5.315,65 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,232 Prozent höher bei 5.290,18 Punkten, nach 5.277,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5.336,65 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.290,18 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Seit Beginn der Woche kletterte der STOXX 50 bereits um 2,24 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5.371,41 Punkte. Der STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 27.08.2026, mit 5.441,59 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 27.11.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4.788,10 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 7,23 Prozent zu. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell UniCredit (+ 4,04 Prozent auf 76,92 EUR), Rheinmetall (+ 3,21 Prozent auf 790,30 EUR), Rio Tinto (+ 2,77 Prozent auf 57,86 GBP), Barclays (+ 2,14 Prozent auf 4,10 GBP) und HSBC (+ 1,46 Prozent auf 12,64 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,81 Prozent auf 584,40 EUR), GSK (-0,72 Prozent auf 19,31 GBP), Unilever (-0,53 Prozent auf 50,35 GBP), SAP SE (-0,46 Prozent auf 193,24 EUR) und RELX (-0,33 Prozent auf 30,93 GBP).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Im STOXX 50 sticht die Barclays-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 11.492.165 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 436,139 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf

Die BP-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,66 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net