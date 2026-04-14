Gewinne in Frankfurt: Anleger lassen DAX am Mittwochnachmittag steigen

DAX-Performance im Fokus

Der DAX performt am Mittwoch positiv.

Um 15:41 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,21 Prozent fester bei 24.094,74 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,018 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,070 Prozent höher bei 24.060,97 Punkten in den Handel, nach 24.044,22 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24.127,01 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 23.996,80 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 2,26 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bei 23.447,29 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.01.2026, erreichte der DAX einen Stand von 25.352,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.04.2025, wies der DAX einen Wert von 21.253,70 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 sank der Index bereits um 1,81 Prozent. Bei 25.507,79 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Zählern registriert.

DAX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell SAP SE (+ 2,19 Prozent auf 146,60 EUR), Rheinmetall (+ 2,14 Prozent auf 1.518,40 EUR), Bayer (+ 1,82 Prozent auf 41,35 EUR), Zalando (+ 1,53 Prozent auf 22,51 EUR) und Brenntag SE (+ 1,34 Prozent auf 57,40 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,84 Prozent auf 38,92 EUR), Daimler Truck (-1,66 Prozent auf 42,60 EUR), Continental (-1,48 Prozent auf 63,98 EUR), BASF (-1,40 Prozent auf 52,98 EUR) und GEA (-1,21 Prozent auf 61,40 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 3.403.490 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im DAX mit 174,330 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Unter den DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,61 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net