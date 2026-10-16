Gewinne in Frankfurt: Anleger lassen DAX zum Handelsende steigen

Index-Performance im Fokus

16.10.26 17:57 Uhr

Der DAX performte am Freitag positiv.

Der DAX bewegte sich im XETRA-Handel schlussendlich um 0,94 Prozent stärker bei 25.622,42 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,101 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,444 Prozent auf 25.495,28 Punkte an der Kurstafel, nach 25.382,62 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Freitag bei 25.466,09 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25.693,89 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 1,65 Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 25.537,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, wies der DAX 24.915,49 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, betrug der DAX-Kurs 24.272,19 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 4,41 Prozent zu. 26.618,74 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 21.863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Rheinmetall (+ 6,26 Prozent auf 1.090,20 EUR), BMW (+ 3,52 Prozent auf 57,06 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,87 Prozent auf 41,09 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,78 Prozent auf 68,68 EUR) und Fresenius SE (+ 2,78 Prozent auf 45,08 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen SAP SE (-1,01 Prozent auf 199,22 EUR), Continental (-0,34 Prozent auf 69,98 EUR), QIAGEN (-0,24 Prozent auf 41,03 EUR), Infineon (-0,15 Prozent auf 52,39 EUR) und MTU Aero Engines (-0,03 Prozent auf 352,90 EUR) unter Druck.

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 9.184.817 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 227,308 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

Unter den DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,69 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net